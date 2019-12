Boeing sustituye a su consejero delegado tras los accidentes mortales de su avión 737 Max en Indonesia y Etiopía

Según fuentes próximas a la dirección de Boeing citadas por The Wall Street Journal, la junta directiva afronta esta profunda remodelación para mejorar la comunicación, particularmente con la Administración Federal de Aviación y los reguladores, para evitar los roces de los últimos meses y evitar que problemas de entendimiento no retrasen aún más la puesta en funcionamiento del 737 MAX.

