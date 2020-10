Boeing suprimirá otros 7 mil empleos y venderá bonos

Bajo la presión de la pandemia y la crisis del 737 MAX, Boeing anunció que recortará 7,000 puestos de trabajo más antes de 2022, lo que dejaría el número empleados en 130,000, restando 30,000 en relación al número de principio de año.

El grupo, que no prevé una nueva reducción de su producción de aviones, vio caer su facturación en un 29% y registró pérdidas de 449 millones de dólares en el tercer trimestre.

La empresa anunció en la primavera boreal, justo después del inicio de la expansión a gran escala de la Covid-19, una reducción del 10% de los puestos de trabajo en sus instalaciones, un recorte de unos 19,000 empleos. Al mismo tiempo, contrató a unas 3,000 personas para su división de defensa.

Dave Calhoun, director ejecutivo, advirtió en julio que procederían a más recortes.

Venta de $4,900 millones en deuda

Boeing Co. también está vendiendo nuevos bonos para ayudar a pagar casi $3,000 millones de deuda, anunciando la venta minutos después de una rebaja de la calificación crediticia de la compañía.

El fabricante de aviones está emitiendo $4,900 millones en notas no garantizadas en cuatro tramos, según una persona con conocimiento del asunto. La venta de deuda se anunció el jueves temprano en una presentación, minutos después de que Fitch Ratings publicara un reporte en el que rebajaba la calificación crediticia de Boeing a BBB-, la calificación de grado de inversión más baja, con una perspectiva negativa.

Los ingresos de la venta ayudarán a pagar $2,800 millones de deuda, compuesta por pagarés y bonos que vencen el próximo año. El instrumento a mayor plazo, una nota a 10 años, rendirá 280 puntos base sobre los bonos del Tesoro, luego de que inicialmente se evaluara que rindiera 300 puntos base, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

Esta semana, al informar las ganancias del tercer trimestre, Boeing abandonó un pronóstico de que dejaría de gastar efectivo el próximo año y dijo que eliminaría 7,000 puestos de trabajo más, casi duplicando sus recortes planificados. La compañía ha gastado alrededor de $22,000 millones en efectivo libre desde marzo de 2019, cuando los reguladores dejaron en tierra el avión más vendido de la compañía después de dos accidentes fatales.

Es probable que pasen dos años más hasta que las métricas financieras de Boeing estén más en línea con las de una calificación crediticia un nivel más alto, dijo Fitch en el informe. S&P Global Ratings también califica a la empresa con BBB- con perspectiva negativa, mientras que Moody’s Investors Service le asigna una calificación un nivel más alto.

BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. y Wells Fargo & Co. se encuentran entre los agentes colocadores de los bonos, según la presentación.