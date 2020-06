Bocinas en vez de aplausos en el primer concierto español en un autocine

A las 20,30 horas arrancó el espectáculo, en una aún bella tarde que exorcixó la amenaza de tormenta pero no la lentitud en los accesos (más de media hora para entrar), con Ed Is Dead detrás de los platos mientras los asistentes eran aún ubicados.

Las primeras conclusiones de este BMW Drive In Festival no se hicieron esperar: por muchas medidas de seguridad que se estipulen, aunque la organización disponga una emisora por la que seguir más nítidamente el desarrollo de los conciertos desde el vehículo, resulta difícil retener a la gente dentro de los mismos, una de las normas fundamentales.

You May Also Like