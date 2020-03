Bocatoreños piden que cese el número de visitantes tras suspensión de clases

“Son unos irresponsable, el tema de la suspensión de clases es para que los estudiantes se queden en casa, para que procuren no salir del hogar, no para vacacionar, aquí en Changuinola apenas anunciaron la medida de suspender llegaron un poco de gente y así quieren que se acabe esto del coronavirus, si la gente de la capital está viajando a Chiriquí, Azuero, Bocas del Toro. Señor presidente hay que hacer algo para frenar esto, sino tendremos no 30 ni 40 casos, tendremos miles”, expresó en tono preocupante la moradora.

