Bluvy, la pantalla resistente al agua con la que ver Netflix o desinfectar tu baño mientras te duchas

Este producto ya está en preventa en Indiegogo por 252 euros. No obstante, no comenzará a enviarse hasta diciembre de este año.

No interrumpir tu maratón de capítulos de tu serie favorita mientras te duchas es algo que no necesitas, pero que seguramente te gustaría poder hacer. Bluvy es una pantalla resistente al agua y con conexión a Internet diseñada específicamente para usarse bajo la alcachofa de la ducha.

You May Also Like