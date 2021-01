Blue Monday 2021: ¿por qué se cree que hoy es el día más triste del año? Lunes azul | Efemérides | Coronavirus | Revtli | RESPUESTAS

Según esta, el tercer lunes de enero (día 18 en 2021) es la fecha en la que las personas experimentan más tristeza por diferentes razones, entre ellas, el no haber cobrado el sueldo del mes, la presión por las deudas de Navidad, el mal clima o los propósitos de Año Nuevo que no se han podido cumplir.

Pues bien, si hoy amaneciste algo desganado y no te sientes con el mejor de los ánimos para afrontar la jornada, te contamos – por si no lo sabías – que este tercer lunes de enero es el Blue Monday (lunes triste) , considerado desde hace más de una década como el día ‘más triste del año’. ¿Verdad o mera coincidencia? Sigue leyendo para saber más de esta curiosa fecha.

