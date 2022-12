Blinken reitera el compromiso de Estados Unidos contra la corrupción

En Panamá, la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, quien llegó al país luego de su ratificación hace menos de un mes, ha hecho énfasis en la importancia de la lucha contra la corrupción en la agenda que impulsará desde su cargo. “Es importante que la corrupción se combata de una forma que no socave la democracia y que no debilite las instituciones gubernamentales”, dijo a su llegada.

