Blatter dice sentirse optimista tras audiencia

“Aceptaré el veredicto porque en el fútbol aprendemos a ganar, pero también a perder”, declaró ayer Joseph Blatter, antiguo presidente de la FIFA, a su llegada al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana para recurrir su suspensión de toda actividad ligada al fútbol durante seis años.

El comienzo de la audiencia del TAS, la más alta instancia deportiva, estaba previsto a las 06h30 GMT y se extendió durante 14 horas. “Fue un día largo. No puedo hacer ningún pronóstico”, reaccionó a la salida del TAS sobre las 22h30 GMT. “No me llamaría Sepp Blatter si no creyera, si no fuera optimista. Hay que ser optimista, pero hay que decir una cosa: Estamos en el fútbol y en el fútbol hay un árbitro”, había declarado el suizo de 80 años a los periodistas a su llegada en un vehículo Mercedes negro.





