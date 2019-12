Blas Cantó vive un episodio homófobo entre padre e hijo que le hace llorar de la impotencia

No es el primer episodio homófobo en el que se ve envuelto Blas Cantó, a pesar de que el cantante siempre ha intentado estar libre de etiquetas y ser muy discreto con su vida personal.

Hace apenas un mes, saltaba la noticia de que Hungría se negaba a participar en Eurovisión porque su Gobierno cree que es “una flotilla homosexual” y prefiere abogar por “la salud mental de la nación”. Unas declaraciones polémicas sobre las que el exintegrante de Auryn aún no se ha pronunciado, pero que no parecen haberle afectado ni la mitad de lo que le ha sucedido en un aeropuerto.

Así lo ha narrado el que fuera el primer ganador masculino de Tu cara me suena–programa que le ayudó a afianzar su carrera en solitario–en Twitter, donde ha querido desahogarse con todos sus seguidores (más de 213.000) y condenar un episodio en el que, aunque no ha sido la víctima, sí se ha visto envuelto.

Hoy en el aeropuerto he presenciado algo muy feo. Abro hilo para contaros la historia. — Blas Cantó (@BlasCanto) December 21, 2019

“Hoy en el aeropuerto he presenciado algo muy feo”, ha comenzado a contar el cantante murciano en un triste hilo de Twitter, acaparando rápidamente la atención de los usuarios. Según el artista, mientras esperaba en el aeropuerto vio a una pareja “un poco nerviosa” discutir delante de sus hijos y, aunque no quiso entrometerse demasiado, no pudo evitar escuchar algo que le ha partido el corazón. Después de que la madre dejase espacio para no seguir con la tensión, el hijo del mentado matrimonio le lanzó una pregunta a su progenitor que, por su respuesta, no le hizo especial gracia.

“Papá, cuando lleguemos, ¿podemos llamar a Ángel?”, en referencia a un amigo suyo, según explica Cantó. Lejos de ser agradable con el pequeño, “de unos once o doce años”, el padre contestó: “Joder, ya estamos. ¿Es que estás enamorado de él? ¡Siempre estás igual!”. Sin embargo, para Cantó, tal y como relata en su Twitter, la falta de sensibilidad del padre no es lo peor de la historia: “El niño puso cara de terror. Se ha quedado paralizado, y tímido, ha alcanzado a decirle: ‘Déjame en paz…’”. “La cara de ese niño se me ha quedado grabada a fuego“, ha sentenciado el artista.

Un gesto contra la homofobia

Aunque el cantante asegura sentirse culpable por no haber hecho nada ante la situación, ha explicado que intentó tener un detalle cómplice con el menor. “Al llegar al avión, le he regalado mi gorra. Y cuando se ha ido, me he puesto a llorar de la impotencia“, ha asegurado Cantó, quien ha querido acabar su hilo pidiendo una educación basada en “el amor y la libertad”. “Esas cosas se quedan en nuestro corazón para siempre, y nos hacen prisioneros del miedo“, ha sentenciado.