Blanqueo de capitales, algo muy próximo

Como ya establecimos, no necesariamente se trata de un delito que atañe a personas jurídicas, ni siquiera a grandes empresas. Sobre este tema es necesario volver a la premisa de antaño: “Si algo parece demasiado bueno, es porque lo es”. En algunas ocasiones, se trata de algo aparentemente sencillo: “deposítame en tu cuenta esa platita”; “recibe en nombre mío el monto relativo a la venta de algún activo”; “factura esto como si fuera una venta y yo te pago el impuesto relacionado más algo adicional”; “sé que el terreno vale diez mil, pero no te molestas si te pago por el 100 mil”. En fin, algo que parece completamente inocuo y beneficioso o no; en ocasiones la solicitud proviene de personas en las que confiamos o que creemos conocer.

