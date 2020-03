Blandón busca apartar al Partido Panameñista del escándalo Odebrecht, dice que la agrupación no recibió donaciones

“Los recursos que se recibieron, si se usaron en campaña, fueron gestionados en la campaña del entonces candidato Juan Carlos Varela, no de las cuentas del Partido Panameñista. Y para nosotros es importante hacer esa distinción. El Partido Panameñista como partido, como lo esperamos lo certifique el Tribunal Electoral, no recibió en sus cuentas, ni un solo centavo”, manifestó Blandón en Atalaya, provincia de Veraguas, donde el pasado domingo 1 de marzo se celebraron las fiestas en honor a Jesús Nazareno.

