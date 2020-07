Blades y su diario de la peste: ‘Absurdo el sugerir la apertura por regiones’

Cada vez que Rubén Blades recurre a su diario de la peste es para dar su opinión de todo el panorama de la pandemia a nivel local e internacional. Aunque a muchos no les guste, la opinión del salsero suele ser – muchas veces- muy atinada.

El cantautor volvió a escribir hace unos días, tenía rato que no lo hacía, pues está concentrado escribiendo un libro y eso le consume su tiempo. Contó que gracias a Dios no tiene síntomas, pero de todas maneras está a la espera de su cita médica para ver si es o no un paciente asintomático.

Blades hizo énfasis en la saturación de hospitales en su diario: “Lo que precisamente se trataba de evitar, la saturación de los hospitales, está ocurriendo, sobre todo en la provincia de Panamá y Panamá Oeste”, contó.

Para él, muchos, como de costumbre, se limitan a culpar al Gobierno y no aceptan que favorece al virus la desobediencia a los llamados de las autoridades. Gente es infectada por asistir a fiestas, por no usar mascarilla cuando sale, o porque se siente invencible y cree que lo del virus le ocurre a otros y a ellos no. “La transmisión del virus ya luce imposible de contener en ciertas áreas del país, pero es posible disminuirla o detenerla en las provincias del interior. Es en mi opinión absurdo el sugerir “apertura por regiones” porque a menos que se prohíba el libre transito de personas, ¿cómo evitar el contagio? Puede cada región sostenerse dependiendo solo de la actividad economía que su población local genere?”, se preguntó.

Hizo un llamado porque parece que… ¿todavía no entienden? “HAY GENTE QUE NO PRESENTA SÍNTOMAS, PERO ESTÁ ENFERMA”, dijo.

“Ahora los genios del OMS WHO han empezado ¡por fin!, a admitirlo, después de inicialmente haber dicho que las mascarillas no eran necesarias y que los asintomáticos no transmitían el virus. Estudios indican que un 44% de la pandemia es producto de infectados que no presentan síntomas. Por eso hay que seguir usando mascarillas, lavándose las manos, usando guantes, etc”. ¡Ya saben!

Piensa que la preocupación por el dinero, por los trabajos es comprensible y es normal, pero no se pueden conciliar la enfermedad y una economía basada en consumo, que depende del contacto humano para funcionar. “Un enfermo NO PRODUCE”, reiteró.

¿Entre hambre y virus?

¿Entre desempleo y virus? Según Blades, es aquí donde se necesita una política estatal coherente, algo difícil en países en donde abunda la mediocridad y corrupción. “Nuestros servicios médicos se han portado a la altura y lo aplaudimos. Mucha gente cooperó y eso permitió que la situación hoy no este peor. Pero nuestros encargados de administración pública no parecen estar a la altura de las necesidades presentadas por esta emergencia”.

En cuanto a la reunión de la bancada del PRD, el salsero panameño dijo que no hay palabras para describir la estupidez.