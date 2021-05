bitcoin y otras monedas en algunos establecimientos

El asesor de Micappital ve en cambio más recorrido en países con problemas crónicos de divisa para atajar las fuertes fluctuaciones. “Ahí puede que Bitcoin sea un medio de pago más protegido al estar controlado por una cadena entera, el blockchain, y no por una sola autoridad monetaria”. También en zonas de África donde a una moneda débil se suma que hay poca penetración de los bancos. “Un porcentaje alto de usuarios tiene allí acceso a internet pero no a la banca. Sería una buena forma de usarlo como medio de pago”.

You May Also Like