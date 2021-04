Bitcoin sufre caída ‘relámpago’ luego de una semana de furor

El valor del bitcoin se ha disparado este año a medida que gana adeptos, pero la brusca caída en su precio este fin de semana parece haber sido provocada por un rumor no confirmado en Twitter de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. estaba planeando tomar medidas enérgicas contra los esquemas de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas. La agencia gubernamental no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios realizada el domingo.

(CNN) — Luego de una semana llena de furor para las criptomonedas, el bitcoin sufrió una veloz caída durante el fin de semana, desplomándose casi un 14% en menos de una hora, de unos US$ 59.000 a US$ 51.000 el sábado por la noche, para después recuperarse. Otras criptodivisas populares, como ethereum y dogecoin, también cayeron drásticamente, antes de recuperar parte de sus pérdidas.

