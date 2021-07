Bitcóin ronda $32,000 después del impulso de Musk, Wood de Ark

“El temor en el mercado era que si el bitcóin rompía por debajo de la marca de $30.000, el precio bajaría violentamente”, dijo Naeem Aslam, analista jefe de mercado de Ava Trade Ltd. “En realidad, eso no es lo que hemos visto. El bitcóin se ha mantenido estable y no hemos visto ninguna venta por pánico”.

El activo digital registraba pocos cambios y se negociaba en $31,877 a las 8:32 a.m. ET del jueves después de repuntar un 6.5% el día anterior. Otras criptodivisas, como el ether y el dogecóin, mantenían sus ganancias, al igual que el Bloomberg Galaxy Crypto Index.

You May Also Like