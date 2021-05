Bitcoin cae al final de su peor mes en casi 10 años

Sin embargo, todos los que lograron aguantar ese período tumultuoso ahora están cosechando el éxito. Los precios de bitcoin alcanzaron un mínimo de US$ 2 en octubre de 2011 y ahora la criptomoneda se cotiza por cerca de US$ 37.000.

Los precios de bitcoin se desplomaron de cerca de US$ 20.000 en diciembre de 2017, cuando estaban en un pico para ese entonces, a menos de US$ 3.500 a principios de 2019. Luego repuntaron.

