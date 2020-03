Birna Julissa Quintero se despide de su gran amor

Como la costumbre no se pierde de la noche a la mañana, la colega confesó que ya perdió la cuenta de cuántas veces ha agarrado su celular para llamarle, pero vuelve a su dura realidad. “La persona que me dio dos hijos, la persona en la que me podía pasar todo un día hablando de noticias porque compartía mi profesión la de ser periodista. Y la persona que era mi mejor amigo, mi vida. El mejor hijo, padre y entregado a nuestra familia”, escribió.

You May Also Like