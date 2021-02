Birmania sufre un golpe de estado militar que frena sus avances democráticos y da paso a una nueva dictadura

En el lado contrario están las potencias occidentales. Estados Unidos no ha tardado en reaccionar y la recién estrenada administración Biden ha señalado que “tomará medidas contra los responsables si estos pasos no se revierten” . En la misma línea se ha manifestado Reino Unido, pidiendo la liberación de los responsables. Así, se han sumado también líderes de la UE y la ONU.

La visión internacional de este conflicto es muy variada. Algunos países fronterizos como China y Tailandia se mantienen equidistantes y no hablan de golpe de estado. Abogan por una solución que contente a las dos partes y que no desencadene en un conflicto civil que desestabilice la zona. Sin embargo, la India sí ha condenado lo sucedido y Japón ha pedido la liberación de los presos. En cualquier caso, miran desde lejos y se descarta que actúen más allá de declaraciones simbólicas.

El pasado 8 de noviembre la Liga Democrática obtuvo el 83% de los escaños disponibles, lo que significaba una victoria sin paliativos. Suu Kyi paso a estar al mando del gobierno a pesar de no ocupar el cargo como tal. Sin embargo, vistos los resultados, desde el ejército empezaron pronto con las acusaciones de fraude. Las pruebas para demostrarlo no han llegado y no se espera que lo hagan , por lo que todo apunta a que ha sido la excusa perfecta para dar el golpe de estado.

El experto recuerda que no se debe olvidar que en noviembre, y a pesar de la pandemia, “cerca del 70% de la población se movilizó para votar y apoyó masivamente a la Liga Nacional para la Democracia, mandando un mensaje contundente” . Sin embargo, ahora lo que se ha producido es una “respuesta también contundente” de las fuerzas armadas, marcando claramente una “línea roja”, y es que no quieren perder el poder.

Para Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Instituto Elcano, lo sucedido tiene un mensaje claro: “Las Fuerzas Armadas quieren seguir siendo un actor político central . No van a permitir un gobierno que no esté tutelado por el ejército”, declara a 20Minutos .

You May Also Like