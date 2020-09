Birchbox sorprende a sus seguidores… ¡y saca una edición limitada para novias valorada en 145 euros!

Y… ¡aún hay más! Para completar esta cajita, y asegurar que tiene todo lo que una novia necesita el día de su boda , han incorporado un dentífrico enriquecido con arcilla, para reforzar el esmalte y lograr una sonrisa (aún) más perfecta; una libreta con marcados, en la que apuntar todos los detalles que no se nos deben escapar; y, también, unas fundas para las tacones, para que no haya superficie que nos impida disfrutar de nuestro gran día como habíamos soñado.

Aunque no necesitamos una excusa para mimarnos y dedicarnos alguna que otra sesión de belleza, una boda siempre es un motivo extra para disfrutar de una ración doble de mimos y de una puesta a punto para brillar ese día… ¡Sobre todo si eres la novia! Durante meses, la organización de este evento para que todo salga a la perfección acapara toda nuestra agenda y el estrés que estos provocan puede dejar huella en nuestro rostro… a no ser que pongamos remedio, ¡y cuanto antes! La pregunta ahora es, ¿cómo podemos lograrlo sin fallar en ninguna de las muchas tareas pendientes? Nosotros tenemos la respuesta y, créenos, te va a encantar: tienes que dedicarte más tiempo.

You May Also Like