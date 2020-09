Birchbox cumple 10 años en septiembre y lo celebra con una cajita especial de Tous que te va a enamorar

Aunque a muchas personas les cueste encontrar el lado positivo de la llegada de septiembre, podemos asegurar que el noveno mes del año también nos trae muchas cosas buenas (¿quién no echa de menos sacar del armario las preciosas chaquetas de entretiempo?) Así, esta época es el mejor momento para volver a retomar ciertas rutinas, entre ellas, las de belleza que tanto nos gustaban, puesto que nos permitían un rato de desconexión y mimos para nosotros mismos. Por ello, es hora de desempolvar tu rodillo de jade (si es que has dejado de aprovecharte de sus beneficios durante el verano) y el resto de herramientas para volver a brillar y a cuidarte. ¡Así se lleva mucho mejor el síndrome postvacacional!

