BioNtech promete adaptar “en seis semanas” una vacuna contra la nueva cepa de coronavirus | Noticias Univision Salud

“Esto es solo el principio. Tomará tiempo, tomará tiempo. No quiero sonar pesimista, pero espero que la gente escuche a todos los expertos y al doctor (Anthony) Fauci, quienes han hablado sobre la necesidad de usar una mascarilla en esta Navidad y en la víspera del Año Nuevo y practicar el distanciamiento físico. Y, si no tienes que viajar, no viajes”, dijo Biden poco después de recibir la vacuna.

