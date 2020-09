Biólogo reivindica a las culebras: ‘Los perros y gatos transmiten más enfermedades que ellas’

“Hay un eslogan que usamos, para conocer la naturaleza hay que empezar por respetarla. Decir que me gusta la naturaleza no es seleccionar lo que es bonito o lo que me gusta, todo es parte de un complemento”, sentenció.

“Se combate cuando se enseña a las personas, principalmente a los niños desde pequeños, que un animal no es peligroso solo por ser feo o porque mi abuelita me dijo que era un asesino en potencia. Tenemos cerca a animales mucho más peligrosos, que viven con nosotros en las casas, que los ponemos a dormir con nosotros. Por ejemplo los perros y los gatos transmiten más enfermedades. Pero cuando oímos la palabra serpiente la asociamos con algo peligroso, con algo del mal”, destacó Urriola.

