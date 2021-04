Biodegradables, por tallas, con nuevos nanomateriales… las mascarillas que España está desarrollando y vendiendo

También el spin off del CSIC ha puesto a la venta mascarillas totalmente biodegradables. Filtran al 93% los aerosoles, pero a diferencia de las otras, no tienen filtro viricida, para conservar sus propiedades de reciclado.

Una de las novedades que recientemente ha introducido la spin off del CSI ha sido comercializar mascarillas por tallas , respondiendo al problema que representa la existencia de un tamaño único que no se adapta a todos los tipos de rostro. Muchas personas tienen que verse obligadas a usar mascarillas infantiles porque las normales les quedan muy grandes.

