Biocombustible, una alternativa al alto costo de la gasolina y el diésel

Hoy, a consecuencia de los cambios geopolíticos que ocurren en el mundo, el costo del combustible ha ido en aumento y en Panamá, ha abierto un hueco enorme en la economía de miles de familias que utilizan vehículos a motor a diario para transportarse a sus trabajos. Según la Secretaría Nacional de Energía, en Panamá tenemos más de 800 mil vehículos que circulan a diario las calles de nuestro país cuyos motores funcionan a base de gasolina y diésel; esto representa en costos económicos más de 2 mil millones de dólares que salen de Panamá por año para importar combustible.

La pregunta que nos debemos hacer frente a esta problemática debe estar enfocada en ¿cómo hacer para reducir el costo del combustible? o ¿cómo hacer que el panameño pueda tener acceso a un combustible más barato? Para encontrar una respuesta a estas interrogantes nos debemos enfocar en buscar alternativas para producir combustible, elaborado en Panamá, que sea económica y ambientalmente sostenibles. Panamá no es un país productor de petróleo ni tampoco cuenta con refinerías. Contrario a lo que algunos dicen, creo que el escenario no cambiaría mucho incluso siendo un país productor de petróleo ni teniendo refinerías. Estados Unidos es el actual mayor productor de petróleo del mundo y también está sufriendo el alto costo del combustible; esto se debe precisamente a que los precios del petróleo dependen de un mercado internacional de precios que hoy en día está por las nubes, ya sea por las constantes guerras o conflictos geopolíticos, que son elementos que no podemos controlar, pero que sus repercusiones hoy afectan de manera directa el bolsillo de todos. De igual forma, no creo que una alternativa viable sea eliminar los impuestos del combustible, como lo mencionan algunos políticos, ya que de los impuestos del combustible depende el subsidio al tanquecito de gas, mismo que a la fecha y al pasar de los años ayuda a que miles de hogares de escasos recursos puedan cocinar sus alimentos sin tener que usar leña y carbón, que ocasionan serios daños a la salud.

Detrás de toda crisis aparecen nuevas oportunidades, y creo que Panamá tiene una gran oportunidad para desarrollar una industria de biocombustibles producidos al 100% en nuestro país que pueda servir para reducir los niveles de C02 que se originan de la combustión de los derivados del petróleo en los motores de vehículos o en la industria y para generar más empleo. Hoy, nos toca estudiar los ejemplos de éxitos en producción de biocombustibles en países como Estados Unidos, que a pesar de ser el mayor productor de petróleo del mundo, en el 2020 se convirtió también en el mayor fabricante de biocombustibles; Brasil, que ha logrado producir biocombustibles (Ethanol con caña de azúcar para vehículos) a costos inferiores que los que les cuesta producir diésel y gasolina, a pesar de ser un país también productor de petróleo, su ejemplo de éxito va acompañado de un fuerte componente de inversión en desarrollo tecnológico y también ha logrado hacer alianzas estratégicas con la empresa privada para desarrollar motores de vehículos con tecnología (flex Fuel), capaces de funcionar con 100% de etanol o 100% de gasolina. También podemos revisar el caso de Indonesia, el tercer mayor productor de biocombustibles del mundo, que tiene condiciones climáticas parecidas a la de Panamá, y el éxito en su producción de biocombustible fabricados con palmas aceiteras.

Hoy, la producción de biocombustibles con una promoción masiva de la movilidad eléctrica es una de muchas alternativas que existen para producir un combustible más barato y 100% producido en Panamá. Para ello se requiere generar los incentivos necesarios y flexibilizar la regulación por una regulación basada en alicientes que promueva el desarrollo de nuevas industrias y generación de nuevos empleos.

El autor es abogado especialista en regulación energética.





MÁS INFORMACIÓN