Billy Joe Saunders cree que tiene las herramientas para vencer a Canelo

“Canelo, estoy listo para el rock and roll”, dijo Saunders. “Es el rostro del boxeo. Hay que respetarlo, no ha esquivado a nadie, ha vencido a buenos nombres, pero nadie es imbatible y creo que tengo las herramientas para vencerlo si las uso correctamente”, recalcó el hasta ahora invicto.

You May Also Like