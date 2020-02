Billie Eilish logra otro récord con el estreno de su canción para la nueva película de James Bond

Por su parte, la película No Time To Die será la última aparición de Daniel Craig como James Bond, quien lidera un reparto en el que también figuran Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whishaw y Lashana Lynch.

Hace unas semanas, la cantante era una de las estrellas invitadas de los Óscar, donde interpretó Yesterday de The Beatles durante el apartado in memoriam, en el que se rindió homenaje a celebridades que fallecieron recientemente como Kobe Bryant y Kirk Douglas.

Eilish ha sido la cantante elegida para firmar el tema oficial de No Time to Die, la nueva película de James Bond que se estrenará en abril.

No Time To Die, compuesta por la estrella de Los Ángeles (EE UU) y su hermano Finneas, acumuló 10,6 millones de escuchas en directo y vendió 90.000 copias en su primera semana, lo que además se convirtió en el mejor lanzamiento de un sencillo en lo que va de año.

Después de hacer historia en los Grammy y de actuar en los Óscar, Billie Eilish logró este viernes otro récord al lograr que su canción para la próxima película de James Bond, No Time To Die, haya registrado el mayor número de escuchas en el estreno de un tema para la saga cinematográfica.

