Billie Eilish, la artista que ha triunfado con todo y el síndrome de Tourette

Por el momento, no se conocen más detalles de la presencia de Eilish en la noche del cine, que este año tampoco contará con presentador. Durante la ceremonia, también actuarán Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissy Metz y Cynthia Erivo por sus colaboraciones en diferentes películas nominadas a las codiciadas estatuillas. Pero esta no será la única hazaña de Eilish: interpretará el tema principal de Sin tiempo para morir, la vigesimoquinta película de James Bond, que llegará a los cines españoles el próximo mes de abril. Esto la convierte en la artista más joven en escribir e interpretar la canción de una de las películas del famoso espía británico.

