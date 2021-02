Billie Eilish explica por qué no quería trabajar con Justin Bieber… y el motivo es muy romántico

El documental My Future, The World’s A Little Blurry, estrenado este viernes, lleva a los fans a un viaje inspirador, emocional y macabro acerca de la vida de la artista Billie Eilish, su meteórico ascenso a la fama de la joven de 19 años y lo que esto trae consigo.

En varios momentos de la película podemos ver a Justin Bieber, que aparece en diferentes contextos mientras Billie revela el motivo de su timidez con él. Tal como la artista ha confesado, cuando tenía doce años, estaba totalmente enamorada del cantante de Sorry.

Además, muestra cómo guardaba un vídeo en su teléfono en el que habla sobre la idolatría que sentía hacia el canadiense. “He visto tantas cosas de Justin Bieber. Estaba llorando tan fuerte porque me había preocupado que cuando tuviera novio no querría estar con él porque en realidad amo más a Justin Bieber. Y no puedo con eso”, confiesa Eilish.

Después de reproducir el clip, la artista se burla de sí misma, aunque se trata de un momento bonito que explica por qué, ahora, tener a Bieber como fan y amigo es una situación realmente extraña para ella.

Además, días antes de su primer álbum When We Fall Asleep, Where Do We Go? Bieber se puso en contacto con la gente de Billie para decirle que le encantaría aparecer en el disco, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, ella quería que el cantante apareciera de alguna manera y fue cuando el canadiense hizo los coros en el remix de Bad Guy, en julio de 2019.

“No me siento cómoda diciéndole que no”, explicó la cantante. Pero, debido a su adoración preadolescente, Eilish no pensó que fuera posible para ella manejar mentalmente el trabajo con él: “No, no, no. No quiero trabajar con él”, dijo al darse cuenta de que podía estar en presencia de su amor platónico.

Por fortuna, la pareja terminó colaborando y se conocieron en persona en Coachella, en 2019. En ese momento, Billie se sintió algo incómoda y, en un principio, se negó a acercarse a Bieber y, debido a los nervios, también se negó a abrazarlo. Después, ambos artistas se hicieron amigos.