Billie Eilish anuncia que no lanzará nuevo álbum hasta que se supere la Covid-19

El primer disco de Billie Eilish fue uno de lo álbumes que más sorprendieron en su lanzamiento en 2019. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y su intérprete consiguieron alzarse con números premios en todo el mundo.

Ahora, el hermano de la cantante que se encarga de parte de la producción de sus canciones ha querido hablar sobre el segundo álbum de su hermana. Ha sido en una entrevistada concedida al The Herald Sun.

En ella, Finneas O’Connell afirma que su hermana no volverá a la escena discográfica en el contexto actual marcado por la Covid-19. “Tengo un deseo desesperado de no lanzarlos durante la Covid-19”, comenta O’Connel mientras añde: “Quiero que sea el álbum con el que todos salgan a bailar por las calles”.

This is low-priority stuff but… I can’t wait to play music in person for all of you again. Favorite thing on earth — FINNEAS (@finneas) September 15, 2020

Aunque el trabajo de Billie Eilish, que ha lanzado ya dos temas durante este 2020 My Future yNo Time To Die, no verá la luz en la era Covid su hermano afirma que continúan trabajando en él.

“Billie y yo estamos trabajando a toda maquina en su próximo disco, también estoy trabajando en mi propio álbum.(…) Billie y yo podemos trabajar el uno con el otro, y estoy trabajando a distancia con otros artistas por videoconferencia”, revela O’Connell en la entrevista.

A través de estas palabras se puede pensar que el segundo álbum de la intérprete de Bad guy o Everything i wanted se hará esperar un poco más de la cuenta.