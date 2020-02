Billie Eilish adelanta ‘No Time To Die’, su canción para James Bond

Por su parte, la película No Time To Die será la última aparición de Daniel Craig como James Bond, liderando un reparto en el que también figuran Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whishaw y Lashana Lynch.

El pasado domingo, la cantante era una de las estrellas invitadas de los Oscar, donde interpretó Yesterday de The Beatles durante el apartado In Memoriam, en el que se rindió homenaje a celebridades que fallecieron recientemente como Kobe Bryant y Kirk Douglas.

Eilish ha sido la cantante elegida para firmar el tema oficial de No Time to Die, la nueva película de James Bond que se estrenará en abril.

Dos semanas después de hacer historia en los Grammy y dos días tras su actuación en los Oscar, Billie Eilish avanza su nuevo proyecto, la canción que ha preparado para la próxima película de James Bond, que como la cinta se llamará No Time To Die (título traducido en España como Sin tiempo para morir).

