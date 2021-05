Bill y Melinda Gates han discutido sobre el divorcio desde 2019

Ese artículo del diario The New York Times decía que «a partir de 2011, Bill Gates se reunió con Jeffrey Epstein en numerosas ocasiones, incluyendo al menos tres veces en la casa de Epstein en Manhattan, y al menos una vez quedándose hasta altas horas de la noche», según entrevistas con más de una docena de personas familiarizadas con la relación y documentos revisados por el diario.

Melinda Gates y sus asesores legales mantuvieron varias llamadas en octubre de 2019 después de que el diario The New York Times informara que Bill Gates se había reunido con Jeffrey Epstein en varias ocasiones, según documentos revisados por el diario The Wall Street Journal.

El diario The Wall Street Journal le había preguntado a Bill Gates sobre su relación con Epstein en una entrevista de septiembre de 2019. Él dijo: «Lo conocí. No tuve ninguna relación de negocios o amistad con él».

