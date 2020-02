Bill Murray retoma su papel en ‘Atrapado en el tiempo’ en un anuncio especial por el Día de la Marmota y la Super Bowl

En el spot, el día comienza como en la película, con Murray siendo despertado a las 6.00 de la mañana con la canción I Got You Babe, de Sonny & Cher. En esta ocasión, Murray descubre desolado que la historia se repite, hasta que en la calle encuentra un Jeep Gladiator . Secuestra a la marmota Phil y, sabedor de que nada de lo que haga tendrá consecuencias, porque el día se repetirá, aprovecha para sacar el mayor partido posible del coche, conduciendo sobre la nieve, paseando en bici o mirando fuegos artificiales, siempre con una sonrisa en la boca porque está disfrutando la experiencia.

