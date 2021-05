Bill Gates transfirió 1,8 billones de dólares a la cuenta de Melinda un día después de anunciar su divorcio

Ahora, TMZ revela que, según documentos a los que ha tenido acceso, la firma de inversión de Bill Gates transfirió a Melinda más de 14 millones de acciones de Canadian National Railway Co. y más de 2,9 millones de acciones de AutoNation Inc; lo que, en total adquiere un valor de más de 1,8 mil millones de dólares , incluidos los 1,53 mil millones de dólares en acciones de Canadian National Railway y alrededor de 310 millones en acciones de AutoNation.

