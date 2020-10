Bill Gates predice cuándo volveremos a la normalidad y no será con las primeras vacunas

El filántropo ha sido muy crítico con la gestión que está haciendo el Gobierno de Trump en la crisis sanitaria de la Covid-19. “Estamos llevando a cabo el peor sistema de test , en términos de acceso, de cualquier país. Y eso no es tan difícil de solucionar. Hay que admitir que no se ha hecho un buen trabajo y hacer algunos cambios sencillos. Todavía podemos hacerlo mejor. Aparte de la financiación en investigación, caemos muy bajo en términos como la calidad de respuesta, que es lo contrario de lo que se hubiera esperado”, ha asegurado Gates.

“La única forma en que volveremos completamente a la normalidad es teniendo, tal vez no la primera generación de vacunas , sino otra vacuna que sea súper efectiva, y que se ponga mucha gente, para así eliminar la enfermedad de manera rápida a nivel global”, ha indicado en una entrevista para el programa Meet the Press de la cadena estadounidense NBC.

El multimillonario Bill Gates, fundador de Microsoft, ha vaticinado cuándo volverá la población mundial a recuperar la normalidad de sus vidas, y no ha sido muy optimista al asegurar que no será con las primeras vacunas .

