Bill Gates habla de los avances que harán del 2021 un año mejor que 2020 – Ciencia – Vida

El 2020 fue un año devastador. Más de 1,6 millones de personas murieron por la pandemia de covid-19, con más de 75 millones de casos y decenas de billones de dólares en daños económicos. Millones de personas perdieron su trabajo y hoy luchan por pagar sus facturas, y más de mil millones de niños están perdiendo un tiempo crucial en la escuela. En Estados Unidos, el 2020 también fue testigo de los horribles asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, incendios forestales ruinosos y una elección presidencial como ninguna otra en los tiempos modernos.

Pero hay buenas noticias para este 2021.

Pasé la mayor parte de mi tiempo el año pasado trabajando con colegas de la fundación y de todo el mundo en formas de evaluar, tratar y prevenir el covid-19. Cuando pienso en el ritmo de los avances científicos en 2020, me sorprendo. Los seres humanos nunca han avanzado tanto en ninguna enfermedad en el transcurso de un año como el mundo en el covid-19 en estos meses. En circunstancias normales, crear una vacuna puede llevar 10 años. Esta vez se crearon múltiples vacunas en menos de un año.

Desafortunadamente, todavía no estamos fuera de peligro.

Aun así, hay dos razones principales para tener esperanzas. Una es que las máscaras, el distanciamiento social y otras intervenciones pueden retrasar la propagación del virus y salvar vidas mientras se implementan las vacunas.

La otra razón para tener esperanza es que en la primavera de 2021, las vacunas y los tratamientos sobre los que se ha estado hablando en las noticias comenzarán a alcanzar la escala suficiente para tener un impacto global. Aunque todavía será necesario que haya algunas restricciones (en las grandes reuniones públicas, por ejemplo), el número de casos y muertes comenzará a disminuir mucho, al menos en los países ricos, y la vida será mucho más cercana a la normalidad de lo que es ahora.

Con tantas empresas siguiendo diferentes enfoques, había muchas más posibilidades de que algunas demostraran ser seguras y eficaces

En esta publicación, quiero compartir dónde están las cosas con respecto a las innovaciones para responder a la pandemia. Empezaré con las vacunas, ya que han estado tanto en las noticias y esa es el área sobre la que más me preguntan.

¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?

Probablemente usted sepa que dos vacunas, una desarrollada por Moderna, la otra por Pfizer y BioNTech, han recibido aprobación de emergencia en los EE. UU. La vacuna Pfizer/BioNTech también ha sido aprobada en el Reino Unido y otros países. Y varias otras compañías probablemente anunciarán pronto los resultados de los ensayos de eficacia clínica.

Lo que quizá no haya leído es que el éxito de esas vacunas también es un buen augurio para muchas de las otras candidatas. Prácticamente todas las vacunas que ahora se someten a estudios de eficacia atacan la misma parte del nuevo coronavirus que las dos primeras. (Es la proteína que surge del virus, lo que le da al coronavirus su forma de corona y su nombre). Ahora que los investigadores saben que atacar esa proteína en particular puede funcionar, tienen motivos para ser optimistas sobre otras vacunas que hacen lo mismo.

A pesar de esta similitud básica, las diversas vacunas utilizan diferentes enfoques para atacar el virus. Las desarrolladas por Moderna y Pfizer/BioNTech involucran lo que se llama tecnología de ARNm, un enfoque con el que nuestra fundación está íntimamente familiarizada, porque hemos estado financiando investigaciones al respecto desde 2014 como una forma de crear vacunas para la malaria y el VIH. Es genial que la tecnología ahora permita un progreso sin precedentes en el covid-19.

No es casualidad que las vacunas de ARNm fueran las primeras en salir. Por diseño, este tipo de vacuna se puede crear más rápido que las convencionales. Funciona mediante el uso de ARN mensajero para entregar instrucciones que indican a su cuerpo que produzca la proteína de pico distintiva. Luego, su sistema inmunológico se activa y ataca cualquier cosa con ese pico, incluido el virus que causa el covid-19.

Hacer vacunas de ARNm es relativamente rápido porque es mucho más fácil producir grandes cantidades de una secuencia de ARN que codifica la proteína de pico que hacer crecer la proteína de pico en sí. Y hay un beneficio adicional: a diferencia de la mayoría de las vacunas convencionales, las vacunas de ARNm no contienen ningún virus, lo que significa que no puede contraer covid-19 de ellas.

Desafortunadamente, todavía no hay muchas fábricas donde se puedan hacer productos de ARNm. Algunos también deben almacenarse a temperaturas tan bajas como -70 °C, lo que los hace particularmente difíciles de distribuir en los países en desarrollo, aunque esto es más un desafío de ingeniería que una barrera científica.

Un ejemplo de un tipo diferente de vacuna es la fabricada por AstraZeneca. En lugar de usar ARNm, une la proteína de pico a un virus benigno que causa el resfriado común en los chimpancés, pero que es inofensivo para los humanos. Luego, su sistema inmunológico aprende a atacar ese pico y está protegido del covid-19.

En sus ensayos de eficacia, la vacuna de AstraZeneca tuvo en promedio alrededor del 70 por ciento de efectividad, en comparación con el 94 al 95 por ciento de las vacunas de Pfizer y Moderna. Pero el 70 por ciento todavía es lo suficientemente alto como para ser eficaz para detener la enfermedad. Y es motivo para tener esperanzas sobre otras vacunas que adoptan un enfoque similar, como la de Johnson & Johnson.

No lo culpo si tiene dificultades para realizar un seguimiento de todas las empresas que trabajan en vacunas. ¡Pero es un buen problema! Con tantas empresas siguiendo diferentes enfoques, había muchas más posibilidades de que algunas demostraran ser seguras y eficaces. Es increíble tener tantas empresas trabajando en vacunas para la misma enfermedad, porque fabricar una vacuna es un trabajo intrínsecamente riesgoso. No solo puede tomar años llevar un producto al mercado, sino que puede costar miles de millones de dólares e implicar importantes desafíos científicos, especialmente cuando la enfermedad es tan nueva como esta.

¿Por qué tantas empresas estaban dispuestas a correr el riesgo esta vez? A juzgar por las conversaciones que he tenido con sus principales científicos y ejecutivos, creo que una de las razones es que vieron la oportunidad de utilizar su experiencia para ayudar a poner fin a la pandemia. También ayudó que otros se hicieran cargo de asumir parte del riesgo financiero. En algunos casos, fue un gobierno nacional, como EE. UU. o Alemania. En otros, fue el grupo llamado Cepi, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias, que es financiado por nuestra fundación y varios socios gubernamentales y filantrópicos.

Por supuesto, desarrollar las propias vacunas es solo una parte del desafío. Y puede que ni siquiera sea la parte más difícil.

Cómo fabricar entre 5.000 y 10.000 millones de dosis?

El mundo tendrá que fabricar alrededor de 5.000 millones de dosis si hay una vacuna que requiere solo una dosis, o 10.000 millones en el escenario actual de vacunas de dos dosis. (Esto supone que el 70 por ciento de la población mundial debe estar cubierta para interrumpir la transmisión de la enfermedad).

Dada la magnitud del problema y la urgencia de resolverlo, muchas compañías farmacéuticas están viendo el beneficio de trabajar juntas

¿Es mucho de 5.000 a 10.000 millones de dosis? Bueno, todas las empresas de vacunas del mundo suelen producir un total de menos de 6.000 millones de dosis al año. Eso incluye vacunas contra la gripa, vacunas infantiles de rutina, etc. Por lo tanto, para producir todas las vacunas contra el covid-19 necesarias sin reducir ninguna otra, la capacidad de fabricación deberá al menos casi duplicarse y, más probablemente, casi triplicarse.

Para ayudar a aliviar la carga de fabricación, nuestra fundación ayudó a elaborar lo que se denomina “acuerdos de segunda fuente”. Emparejamos compañías de vacunas en países ricos con contrapartes en países en desarrollo que se especializan en producir dosis seguras, de alta calidad y asequibles en un volumen muy alto.

Una empresa que sobresale en la producción acepta fabricar productos diseñados por otra empresa con una vacuna candidata viable. Por ejemplo, el mayor fabricante de vacunas del mundo, Serum Institute, de la India, está produciendo dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ya han comenzado la producción, por lo que habrá dosis disponibles para países de ingresos bajos y medianos si se aprueba el uso de esta vacuna. Y nuestra fundación asumió parte del riesgo financiero, por lo que si no se aprueba, Serum no tendrá que asumir una pérdida total.

Es difícil exagerar lo inusuales que son estos acuerdos de segunda fuente. Imagínese a Ford ofreciendo una de sus fábricas para que Honda construya Accords. Pero dada la magnitud del problema y la urgencia de resolverlo, muchas compañías farmacéuticas están viendo el beneficio de trabajar juntas.

¿Cómo se distribuyen todas esas dosis en todo el mundo?

Además de la fabricación, existe el desafío de garantizar que las vacunas contra el covid-19 se distribuyan de manera equitativa. Ese es un obstáculo logístico y financiero.

Dieciséis compañías farmacéuticas ya se han comprometido con nuestra fundación a garantizar que las vacunas y otras herramientas que salvan vidas estén disponibles de manera justa. Los principales expertos mundiales en envíos y entregas deberán descubrir cómo mover todas estas vacunas por el planeta mientras las mantienen a la temperatura adecuada en cada paso del camino. Los gobiernos nacionales serán responsables de la distribución de vacunas en el país en una escala y un nivel de complejidad como ninguna otra campaña de salud pública.

Y los países ricos deberán intensificar la financiación a través de organizaciones como Gavi, que tiene un historial fenomenal de ayudar a inmunizar a los niños en los países pobres.

Bill Gates, de visita en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Inglaterra, donde anunció una inversión superior a los 4.000 millones de dólares en investigaciones sobre la malaria. Foto: Dave Thompson. WPA Pool / Getty Images

El tema de la equidad es uno en el que tanto Melinda como yo hemos estado trabajando, no solo en lo que se refiere a las vacunas, sino también en la forma en que la recuperación debe abarcar a todos, incluidas las personas de color en los EE. UU. Y las personas en los países pobres de todo el mundo.

Otro desafío permanecerá cuando las vacunas estén ampliamente disponibles: el porcentaje considerable de personas que dudarán en aplicárselas. Algunos ya temen a las vacunas. A otros les puede preocupar que salieron muy rápido y podrían ser menos seguras que, digamos, la vacuna contra la gripa que reciben todos los años. Y en algunas comunidades, la gente tiene una desconfianza histórica comprensible del papel del gobierno en los estudios médicos.

No ayuda que haya falsas teorías de conspiración, incluidas algunas que nos involucran a Melinda y a mí. Por nuestra parte, seguiremos hablando de la única razón por la que financiamos las vacunas: porque nos apasiona salvar vidas y asegurarnos de que todos los niños tengan la oportunidad de convertirse en adultos. Sentimos la responsabilidad de devolver nuestra riqueza a la sociedad, y creemos que nada devuelve más valor al mundo que ayudar a desarrollar y distribuir vacunas. Son un milagro médico que hizo posible reducir a la mitad la tasa de mortalidad infantil en las últimas dos décadas.

Espero que líderes creíbles (políticos, líderes comunitarios, científicos y médicos de familia especialmente) ayuden a explicar las salvaguardas del sistema. La FDA es una de las agencias reguladoras de medicamentos más respetadas del mundo por una razón: su proceso de aprobación es insuperable. No se omitieron pasos de seguridad al aprobar las vacunas contra el covid-19.

Al buscar tratamientos, el fracaso es un éxito

Como le digo con frecuencia al equipo de la fundación, no podemos tener miedo de fallar, y cuando fallamos, debemos hacerlo rápidamente y aprender de ello. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo fallamos rápidamente con posibles tratamientos de covid-19, pero de la manera más productiva posible.

En marzo, nos unimos a Mastercard y Wellcome para crear Therapeutics Accelerator (acelerador terapéutico). La idea era utilizar robots desarrollados por la industria farmacéutica para seleccionar rápidamente miles de compuestos químicos existentes con la esperanza de que uno de ellos pudiera conducir a un tratamiento para el covid-19. Queríamos saber si alguna empresa de biotecnología o farmacéutica ya tenía algo en el estante que podría ser la solución a la pandemia. La respuesta fue no.

Eso fue decepcionante, pero fue una decepción útil. Le ahorró al campo médico millones de dólares y uno o dos años de ir de una empresa a otra, probando un compuesto tras otro. En ese sentido, no fue un fracaso en absoluto. Los científicos supieron en unos pocos meses dónde estaban los callejones sin salida, por lo que no perdieron tiempo en recorrerlos.

Si los investigadores resuelven los desafíos de la dosificación y la aplicación, el principal factor limitante será la capacidad de fabricación

Uno de los tratamientos exitosos del que probablemente haya oído hablar es un esteroide llamado dexametasona. Lo bueno de la historia es lo rápido que los científicos pudieron descubrir que funciona para casos graves de covid-19.

El ensayo de dexametasona se realizó a través de una red llamada Recovery, que se estableció con varios protocolos que le permitieron ejecutar ensayos rápidos de medicamentos contra el covid-19. Recovery tardó solo cuatro meses en demostrar que el fármaco reducía la mortalidad en un 30 por ciento en los casos graves. La velocidad con la que se estudió y aprobó es una buena señal para el futuro.

Otro enfoque de tratamiento sobre el que quizás haya leído se llama anticuerpos monoclonales. Estos se crean tomando los anticuerpos en la sangre de los sobrevivientes de covid-19 y haciéndolos pasar por una proteína de pico para ver cuáles se adhieren más. (Cuanto más pegajosos son, mejor atacan el virus). Luego, se averigua la secuencia genética que produce ese anticuerpo, se usa una fábrica para hacer miles de millones de copias y se les da a los pacientes.

Aunque es posible que no haya oído hablar de los tratamientos con anticuerpos antes de la pandemia, no hay nada nuevo sobre ellos. Hoy en día se utilizan en algunos de los medicamentos más populares del mundo, incluidos los tratamientos para la artritis.

La pregunta clave en torno a los anticuerpos del covid-19 es si los fabricantes producen una cantidad suficiente de ellos para que puedan distribuirse en todo el mundo. Depende en parte del tamaño de la dosis requerida. Algunos tratamientos han involucrado dosis de hasta 8 gramos. Si algo sustancialmente más pequeño, como 0,5 gramos, funciona bien, será posible tratar a muchas más personas. Los científicos también necesitan ver si es posible reemplazar la aplicación intravenosa actual con una dosis de dos inyecciones.

Si los investigadores resuelven los desafíos de la dosificación y la aplicación, el principal factor limitante será la capacidad de fabricación. Para hacer frente a eso, nuestra fundación suscribió un acuerdo de segunda fuente en el que Fujifilm Diosynth producirá un anticuerpo desarrollado por Eli Lilly. Estas dosis se destinarán a países de ingresos bajos y medios y su precio será acorde.

“No estaríamos tan avanzados como estamos si los gobiernos, las empresas y los científicos no estuvieran trabajando en estrecha colaboración”, Bill Gates. Foto: NICOLAS ASFOURI. AFP

La prueba de covid-19, incómoda y obsoleta

Hay tres casos diferentes que involucran la prueba del virus. Una es si tiene síntomas graves y su médico necesita saber cómo tratarlo. Al principio, el sistema de atención médica de EE. UU. tenía problemas para obtener suficientes pruebas para estos casos, pero esto se ha resuelto en gran medida.

El segundo caso es si solo tiene síntomas leves o ninguno, pero es posible que haya estado expuesto al virus. En este caso, necesita saber si está infectado, para poder aislarse y proteger a los demás.

Desafortunadamente, Estados Unidos está muy rezagado en esta área; las pruebas a menudo tardan varios días en entregarse, lo que las vuelve esencialmente inútiles. Necesitamos invertir en mejores pruebas y sistemas más eficientes para procesarlas, de modo que las personas puedan actuar rápidamente para proteger a sus seres queridos y sus comunidades. A mediados de diciembre, hubo buenas noticias en este frente cuando la FDA aprobó el primer diagnóstico que se puede usar en casa. Funciona de forma muy parecida a una prueba de embarazo casera.

Luego, está el tercer uso de las pruebas: vigilancia de enfermedades, que es lo que permite a los expertos en salud pública estimar el número de casos en un lugar y la velocidad a la que se producen nuevas infecciones. Armados con esta información, los líderes gubernamentales pueden tomar decisiones informadas sobre las mejores formas de detener la propagación del virus. Pero, como estamos viendo en los EE. UU., si no sabe quién podría estar infectado, no puede hacerlo bien.

(Le recomendamos: Los países con mayor porcentaje de personas vacunadas contra la covid).

Hemos estado financiando un esfuerzo local en Seattle para llenar este vacío. Miles de personas, algunas sintomáticas, otras no, completaron una encuesta en línea, realizaron una autoevaluación frotando la punta de su nariz y enviaron los resultados para su procesamiento. Se está realizando un esfuerzo similar en el área de San Francisco.

Una innovación genial que hace posible este trabajo es la capacidad de permitir que las personas recolecten sus propias muestras frotando la punta de la nariz. (Un estudio que financiamos fue el primero en demostrar que esto es tan preciso como el del hisopo nasofaríngeo).

El objetivo del mundo debería ser asegurarse de que las herramientas que salvan vidas lleguen a todos los países, y sean prácticas para ellos, no solo para los ricos

Lo importante de los proyectos de Seattle y San Francisco es que están ayudando a los investigadores a ver cómo se propaga el virus. Y en el futuro, el sistema de envío y procesamiento de kits de prueba será útil para detectar otros patógenos nuevos que puedan surgir.

El desafío de las pruebas es especialmente grave en el África subsahariana. Muchos países no pueden costear pruebas más precisas. Y no tienen la infraestructura para realizar estudios de vigilancia. Este es el tipo de problema que la innovación puede resolver.

Varias empresas están trabajando en pruebas rápidas que podrían producirse por decenas de millones. Una es la empresa británica LumiraDx, que ha creado un dispositivo que tiene aproximadamente el tamaño de un celular grueso, con un lector de tarjetas en un extremo. Un trabajador de la salud toma una muestra de un paciente, la inserta en la máquina y obtiene los resultados en 15 minutos. Nuestra fundación es parte de un esfuerzo por implementar un suministro inicial de 5.000 lectores en 55 países de África.Otras empresas están trabajando en formas de hacer que las pruebas altamente sensibles que se utilizan ahora sean más rápidas y económicas.

¿Cómo les va a los países en desarrollo?

Una cosa en la que estoy feliz de haberme equivocado, al menos espero estar equivocado, es en mi temor de que el covid-19 se generalice en los países de bajos ingresos.

Hasta ahora, esto no ha sido cierto. En la mayor parte del África subsahariana, por ejemplo, las tasas de casos y las tasas de mortalidad siguen siendo mucho más bajas que en los EE. UU. o Europa y están a la par con Nueva Zelanda.

Todavía no tenemos datos suficientes para comprender por qué las cifras no son tan altas. Ayudó que algunos países cerraran temprano. En África, otra razón puede ser que la población es joven en comparación con el resto del mundo, y los jóvenes son menos susceptibles al virus. Otra razón podría ser que su gran población rural pasa mucho tiempo al aire libre, donde es más difícil propagar el virus. También es posible, aunque espero que no sea así, que las cifras reales sean más altas de lo que parecen porque las brechas en los sistemas de atención dificultan el seguimiento de casos.

Uno de mis miedos ha demostrado estar justificado: el covid-19 está teniendo un efecto dominó con otras enfermedades. En noviembre, me sorprendió saber que era solo la 31.ª causa más común de muerte en África. En comparación, se ha clasificado como la número cuatro en todo el mundo y la número uno en EE. UU.

¿Por qué ocupa un lugar tan bajo en África? No es solo la incidencia relativamente baja del covid-19 allí. También se debe a que el cambio de los trabajadores de la salud para centrarse en el coronavirus interrumpió los esfuerzos para detectar y tratar el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades. Como resultado, el covid-19 se mantuvo bajo en la lista de amenazas para la salud, pero otros problemas volvieron a aparecer.

Otra razón es que los pacientes son más reacios a acudir a las clínicas por temor a infectarse, y eso significa que las afecciones más graves no se diagnostican.

Esta es otra razón por la que el objetivo del mundo debería ser asegurarse de que las herramientas que salvan vidas lleguen a todos los países, y sean prácticas para ellos, no solo para los ricos.

5.000 millones de vacunas es el número que se debe producir y aplicar para impedir que los contagios sigan creciendo

Covid-19, clima y el año 2021

La primavera pasada, cuando el alcance de la pandemia de covid-19 se estaba aclarando, escribí que “esto es como una guerra mundial, excepto que en este caso estamos todos del mismo lado”.

Me complace informar que la visión optimista de que el mundo se uniría para luchar contra el coronavirus ha resultado ser en gran parte correcta. No habría forma de que estemos tan avanzados como lo estamos si los gobiernos, las empresas y los científicos de todo el mundo no estuvieran, en la mayoría de los casos, trabajando en estrecha colaboración.

Esta cooperación global es una de las razones por las que veo una promesa para este año, y no solo la promesa de controlar la pandemia. Creo que el mundo también tiene la oportunidad de dar pasos concretos en uno de los otros grandes desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático.

Espero pasar gran parte de mi tiempo en 2021 hablando con líderes de todo el mundo sobre el cambio climático y el covid-19. En la carta anual de Melinda y en mi carta anual de los próximos días, escribiré sobre lo que significa la experiencia del mundo con el coronavirus para prepararse para la próxima pandemia.

Dentro de un año, creo que podremos mirar atrás y decir que 2021 fue una mejora con respecto a 2020. Puede que la mejora no sea enorme, pero será un paso adelante notable y medible para las personas de todo el mundo.

BILL GATES

Artículo publicado en gatesnotes.com*