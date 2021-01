Bill Gates advierte que “la pandemia del Covid-19 podría no ser la última” y pide más inversión de cara al futuro

Para ello, los Gates abogan por no escatimar en gastos: “Detener la próxima pandemia requerirá gastar decenas de miles de millones de dólares por año” . Además, hacen un reclamo para fomentar el gasto público de los países en ciencia: “el mundo necesita duplicar las inversiones en I+D (Investigación y Desarrollo)”, y por último añaden que “necesitamos desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen”.

El matrimonio Gates escribe así su reflexión sobre el futuro, sin aportar evidencias científicas de ningún tipo: “La desafortunada realidad es que la Covid-19 podría no ser la última pandemia . No sabemos cuándo llegará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca hemos visto antes. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos pillen desprevenidos de nuevo”.

