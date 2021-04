Bilbao se desploma para la Eurocopa y La Cartuja gana enteros por encima de Madrid

La continuidad de Bilbao como sede de la Eurocopa se encuentra en la cuerda floja después de que todo apunte a que San Mamés no podrá acoger público en la cita, como aseguró recientemente el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. La UEFA planea reemplazar aquellas sedes que antes del próximo 19 no expongan sus protocolos para permitir la entrada de público a las gradas en vistas de un torneo lo más normal posible.

