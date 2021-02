‘Biggie’: una mirada íntima sobre la leyenda del rap

“De vez en cuando todavía me golpea que no veré a mi pequeño colega más”, cuenta el músico de jazz Donald Harrison, vecino del artista y uno de sus mentores artísticos.

Uno de los hijos favoritos de Brooklyn, el artista es ahora tema del documental Biggie: I Got a Story to Tell (Biggie: Tengo una historia que contar), basado en sinceras entrevistas con miembros de su familia y amigos, que Netflix estrenará el 1 de marzo.

You May Also Like