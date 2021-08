Big Data e infraestructuras en América Latina

Estas inversiones pueden encontrar en la digitalización a un nuevo aliado estratégico para acelerar su impacto en el desarrollo socioeconómico. De hecho, la digitalización de las infraestructuras puede suponer un atajo para evitar un rezago mayor, y para acelerar la recuperación económica tras la pandemia.“América Latina necesita integrar en las infraestructuras existentes y las que están por construirse los desarrollos tecnológicos más recientes, como 5G, big data o interconexión de aparatos para el Internet de las Cosas. De todas formas, hasta la fecha, la región no ha desarrollado sustancialmente ninguno de estos aspectos”, dice Walter Cont, ejecutivo principal de la Vicepresidencia de Conocimiento de CAF.Entre los principales impedimentos para que las nuevas tecnologías no se estén integrando masivamente en la región, según un informe reciente de CAF, están la adaptación de las regulaciones a los nuevos formatos y usos tecnológicos. En otras palabras, los esquemas regulatorios aún requieren de actualizaciones para incorporar las nuevas tecnologías.

