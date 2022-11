‘Bien cuidados’, más que un síntoma del desempleo

El problema, a criterio del funcionario, es que se estableció un precio de $0.6por minuto para su uso, algo que no favorece su aprovechamiento. “No comprendo por qué hicieron eso. Ve a la hora pico y te vas a encontrar con que la mayoría de los estacionamientos están vacíos, porque las personas no quieren pagar”, cuestionó.

Unas acciones que, a criterio del sociólogo Enoch Ada mes, no tendrán resultado. “La alcaldía se ha ido por implementar una política represiva que no va a funcionar, porque lo que se impone es crearle el espacio alternativo de ingresos y vida decente a este sector”, considera el especialista, para quien la vía correcta es apostar por la resocialización.

Huertas explicó a La Estrella de Panamá, que suelen aprehender cerca de cinco ‘bien cuidados’ por día y que, debido a la falta de personal, no pueden atender todos los casos que se registran a en la ciudad. “La vigilancia municipal no puede combatir todo el problema, porque yo solo tengo 280 unidades, lo cual se divide en 70 personas por turno y tengo que cuidar las instalaciones del municipio, las cuales se llevan fácilmente 40 personas”, dijo.

You May Also Like