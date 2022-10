Bielorrusia y Rusia inician despliegue militar conjunto

Mientras, Lukashenko defendió en una entrevista con la televisión estadounidense NBC la participación de Ucrania en la “operación militar especial” rusa en Ucrania. “Apoyamos a Rusia en todas las formas posibles. Nuestro apoyo consiste en que nuestras fronteras occidentales con Polonia y Lituania no sean traspasadas para que las tropas rusas no sean apuñaladas por la espalda desde Bielorrusia”, explicó.

You May Also Like