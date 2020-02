Bieber consumía marihuana, ‘la bebida morada’, pastillas, cocaína y hongos

Justin Bieber debe darle gracias a Dios por estar vivo, pues si su camino hubiese sido otro, creemos que no hubiera sobrevivido. El artista abre su corazón y en el documental de su vida en YouTube, donde narra que dejó su adicción a las drogas porque sintió miedo de morir.

“Mi experiencia vital sucedía ante las cámaras, tuve un nivel de exposición muy alto y distinto al de un chico normal. Nunca tuve las herramientas para enfrentarme a las partes oscuras de la industria, mis padres nunca me dieron las herramientas para ser un buen jugador”, expresó el cantante, aunque parezca un reproche a sus padres, ningún papá está preparado para aconsejar a su hijo que enfrenta la fama a los 13 años, en una industria donde la lucha de intereses es feroz, y los jóvenes se topan con todo tipo de gente.

Justin comenzó consumiendo marihuana, luego algo que llaman ‘la bebida morada’, luego pasó a tomar pastillas, cocaína y hongos alucinógenos: “Me estaba muriendo, la gente no se daba cuenta de lo enganchado que estaba. Era una locura realmente aterradora, y un día básicamente me dije: ‘Dios si realmente existes por favor guíame en esta época de mi vida, y ayúdame a dejar las pastillas, las drogas, si me ayudas con esto lo demás es trabajo mío’, y me funcionó”.

Bieber dice estar viviendo la mejor época de su vida, sobrio y en lo sentimental, profundamente enamorado de su esposa Hailey.