Biden y Merkel apoyan “la integridad territorial de Ucrania” y ven preocupados el movimiento de Putin en la frontera

Según un informe no clasificado de la inteligencia de EE.UU., Putin autorizó campañas de influencia destinadas a dañar la candidatura de Biden durante las elecciones de 2020 y favorecer a la de Trump, asegura la CBS. Las relaciones entre Moscú y Washington no han dejado de deteriorarse en los últimos años, aunque la llegada a la Casa Blanca de Trump en 2016 despertó muchas expectativas en Rusia.

“Reciprocidad para garantizar de la mejor forma sus propios intereses. Por supuesto, no nos gustaría actuar en nuestras relaciones bilaterales según la fórmula leninista: ‘Un paso adelante, dos atrás'”, apuntó. Según informó la cadena CBS, EEUU se dispone a emitir este jueves una amplia gama de sanciones contra Rusia en represalia por sus incursiones a través del ciberespionaje, en particular la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2020.

Además, Peskov agregó que “será una decisión de los presidentes” si las sanciones repercutirán o no en la propuesta de Biden de reunirse próximamente con Putin en un tercer país. Además, precisó que la propuesta de Biden, realizada el lunes durante una conversación telefónica, aún está “en proceso de estudio” y que, en todo caso, una cumbre de ese nivel no se puede organizar en cuestión de semanas.

El Kremlin aseguró hoy que las “posibles” sanciones de Estados Unidos por ciberespionaje contra Rusia no contribuirán a la celebración de una cumbre entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Joe Biden. “Está claro que las probables sanciones (de EEUU) no van a contribuir de ninguna manera a esa reunión” , dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

