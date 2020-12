Biden y los cambios en las relaciones exteriores

El nuevo presidente de Estados Unidos ha indicado su interés de que su país lance una iniciativa multimillonaria de respaldo a los países del triángulo norte de Centroamérica. Un mayor crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza en la región, no solo le conviene a Guatemala, Honduras y El Salvador, si no que aporta beneficios directos a Panamá con más turismo, y nuevas oportunidades de negocios.

En materia de migración, en el primer gobierno del demócrata Obama se dieron casi el doble de deportaciones que en el gobierno de Trump; sin embargo, los cambios institucionales, el colocar niños en jaulas (compradas, pero no usadas por la administración Obama), y el rechazo de plano a cientos de miles de casos migratorios, marcó una gran diferencia. No es probable que Estados Unidos vuelva a una política de complacencia migratoria, aunque Biden ha prometido restaurar tratos especiales para nicaragüenses y venezolanos, y humanizar sus políticas migratorias.

El voto joven que respaldó a Biden y que es vital para la preservación de su gobierno, está marcado por muchos grandes temas, pero en particular uno, el cambio climático, el que es además, en el que Biden pretende dejar su mayor marca. Esto no solo incluye la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, sino también la adopción de medidas de políticas públicas que van a acelerar la descarbonización de la economía, y la promoción de actividades verdes como salida a la crisis económica causada por la pandemia de la Covid-19.

