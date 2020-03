Biden, un sobreviviente que quiere llegar a la Casa Blanca

La serie de elecciones primarias que arrancó con el Estado de Iowa dieron resultados miserables para Biden. En los tres primeros Estados, el senador socialista Bernie Sanders había ganado el voto popular. El cambio para Biden vino el sábado 29 de febrero, cuando los votantes afroestadounidenses de Carolina del Sur le dieron una victoria contundente sobre Sanders. Los endosos y apoyos de algunos de sus excompetidores en las primarias demócratas y el impulso de la victoria en Carolina del Sur causaron que Biden ganara 10 de los 14 Estados que estaban en competencia el Supermartes. Su victoria fue tan sorprendente, ya que ganó Estados a los que no había visitado, y en los cuales no tenía dinero para hacer anuncios de televisión. Con la renuncia de Michael Bloomberg, el magnate que gastó más de 500 millones de dólares para el Supermartes, y la senadora Elizabeth Warren, el camino queda despejado para una contienda entre Biden y Sanders.

