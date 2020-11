Biden toma ventaja en Pensilvania y Georgia

“No podemos tolerar que nos roben la elección… No podemos permitir que eso ocurra… No permitiremos esa desgracia al país”, dijo el jueves. Señaló que habrá cada vez más litigios y que estas disputas legales podrían escalar hasta la Corte Suprema. Ayer, Trump señaló que Biden no debería reivindicar la victoria “erróneamente”.

You May Also Like