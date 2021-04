Biden supera todas las expectativas en sus primeros cien días

Para el historiador Jonathan Alter, autor de un libro sobre los 100 primeros días de Roosevelt, Biden “es el primer presidente desde Lyndon Johnson que puede ser correctamente llamado el heredero de FDR”, pero está por ver si despil­farra su legado o lo afianza. Su reto consiste en “restaurar la fe” de los estadounidenses en la capacidad de su gobierno de “ofrecer resultados rápidos y tangibles”, sostiene Alter en The New York Times .

Los primeros 100 días de un presidente revelan sus prioridades y su estrategia de gobierno. Y lo que se ha visto con Biden es que su retórica sobre la unidad nacional no consiste en negociar y esperar a que los republicanos cedan (como vicepresidente, vio a lo que eso condujo a Barack Obama) sino en apostar por iniciativas que gozan de gran respaldo popular. Su cálculo: si, como pasó con el rescate, los conservadores no colaboran, puede estar sentando las bases para un mejor resultado de los demócratas en las elecciones legislativas del 2022.

