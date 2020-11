Biden supera el récord de votos de Obama y se convierte en el candidato más votado de la historia de EE UU

No obstante, ser el candidato más votado no significa ser elegido presidente , puesto que en Estados Unidos lo que votan los ciudadanos es a sus representantes en el Colegio Electoral, que es el que finalmente elige al mandatario del país.

En opinión de Nate Silver, director del portal Five Thirty Eight, especializado en asuntos electorales, es muy probable que Biden termine obteniendo “en torno a los 80 millones “si la participación total es de unos 155 millones -unos 101 millones de personas votaron por correo o de forma anticipada-.

