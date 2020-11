Biden se acerca al triunfo ante un Trump que denuncia fraude y pide a la Justicia detener el recuento

Si Biden termina proclamándose ganador en Nevada, sería presidente, siempre a la espera de la impugnación anunciada por Trump, al que no le han servido sus victorias en Florida, además de Ohio. Con todo, fue capaz de apuntalar una importante fidelidad de voto. “Están apareciendo votos de Biden por todas partes”, se lamentó el republicano en sus redes sociales, casi augurando ya su derrota. No obstante, su jefe de campaña pronosticó que Trump “será reelegido presidente” este viernes.

