Biden publica sus impuestos antes del primer debate con Trump

Por su parte, Trump, que durante años se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, ha llamado “noticias falsas” a la información revelada por The New York Times , en la que, de nuevo, se ha visto envuelto en un escándalo, que le acusa de no pagar apenas impuestos en los últimos año s y de afrontar deudas por valor de cientos de millones de dólares.

You May Also Like